69% россиянок предпочитают гладковыбритых мужчин – ВЦИОМ

Большинство россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин — 69%. Предпочтение им отдают преимущественно женщины в возрасте от 35 до 44 лет (73%), 45-59 лет (70%), от 60 лет и старше (70%). Каждая пятая женщина считает привлекательным мужчину с легкой щетиной — 22%. В целом только 11% россиянок считают мужчин с короткой бородой привлекательными, преимущественно 18-24-летние женщины (16%). Длинные бороды не пользуются популярностью вовсе — никто из респонденток не посчитал мужчин с такой бородой привлекательным, таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Словосочетание "человек с бородой" в первую очередь ассоциируется у россиян со стариком или дедушкой (9%). Также в топе ассоциаций: "модно" — 8%, "неаккуратно, неопрятно" — 4%, "не нравится" — 4% и "бородатый мужчина" — 4%. Треть россиян затруднились назвать ассоциацию (30%).

Наиболее известные россиянам бородачи — Карл Маркс (24%), Лев Толстой (19%) и Владимир Ильич Ленин (13%). Причем старшее поколение в возрасте 60 лет и старше чаще вспоминает коммунистических лидеров: Маркса (37%) и Энгельса (10%). Для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет самыми знакомыми знаменитостями с бородой оказались Толстой (12%) и Тимати (8%).

Тимати и его борода в восточном стиле.

Треть мужчин сегодня ходят с легкой щетиной (27%), следом по популярности идут усы — 14%. Большинство мужчин никогда не носили длинные бороды — 93%, небольшой популярностью среди них пользовались и бакенбарды — 89% никогда их не носили. Также отмечается снижение популярности коротких бород — раньше носили 13%, сейчас только 10%.

Те, кто носят бороду, делают это чаще всего потому, что им лень бриться (35%), также популярным мотивом для ношения бороды является привычка (30%). Мужчины, носящие бороды, делают это из желания выглядеть привлекательнее (16%) или выглядеть старше, солиднее (10%). Большинство мужчин ухаживают за бородой самостоятельно (91%). Лишь 8% сообщили, что пользуются услугами парикмахера или барбершопов.