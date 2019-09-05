Козицын рассказал, когда начнется строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге начнется в сентябре этого года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил гендиректор горно-металлургической компании Андрей Козицын.

По его словам, разрешение на строительство сооружения должно быть получено уже на этой неделе.

"В сентябре мы должны начать стройку. В 2022 году, если все будет по плану, должны закончить строительство", - заявил Козицын на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, сегодня глава УГМК не стал высказывать свое отношение к тому, что екатеринбургские власти официально убрали из списка площадок под строительство храма святой Екатерины место, где ранее располагалась телебашня, а сейчас будет строиться новая ледовая арена. Андрей Козицын отметил, что для этого может быть организована отдельная пресс-конференция.