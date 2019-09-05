МС-21 имеет две сотни твердых заказов - Мантуров

Новый российский самолет МС-21-300, серийное производство которого планируется начать в 2021 году, имеет около 200 твердых заказов, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

"SSJ-100 за два года до получения сертификата уже имел твердые заказы - в частности, с "Аэрофлотом". И, к сожалению, с неудачными поставками в Лаос и Индонезию. У МС-21, с проведенным МАКСом, практически 200 твердых заказов. При том, что сертификат еще не получил, и дай бог получит в следующем году", - сказал Мантуров.

МС-21 на МАКС-2019

Первым заказчиком, который получит МС-21, будет "Аэрофлот": под его машины корпорация "Иркут" (входит в ОАК) уже разместила закупку на 20 комплектов (по два двигателя в каждом) силовых установок PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney).

Как ранее сообщало Накануне.RU, Объединенная авиастроительная корпорация на МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21. Об этом рассказал глава гражданского дивизиона корпорации Равиль Хакимов. Соглашения на поставку 10 самолетов подписаны с казахской региональной компанией Bek Air, еще на пять — с авиакомпанией "Якутия". Имена остальных закупщиков компания не раскрыла.