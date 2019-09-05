В Петербурге мужчина обстрелял из окна детский сад

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада, из-за чего пострадал человек.

Житель города открыл стрельбу из пневматической винтовки из окон своей квартиры по зданию детского сада на Ириновском проспекте. Ранение получил мужчина, передает ТАСС.

Хулиган задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке.

У него дома обнаружили множество патронов и предположительно обрез ружья. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".