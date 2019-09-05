Козицын не стал комментировать исключение из списка площадок под храм место, где располагалась телебашня

Гендиректор УГМК Андрей Козицын не стал отвечать на вопросы, касающиеся строительства в Екатеринбурге храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент Накануне.RU сегодня в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту сезона хоккейного клуба "Автомобилист" (Козицын является президентом клуба, - прим.). В ходе мероприятия звучали вопросы о его отношении к тому, что екатеринбургские власти официально убрали из списка площадок под строительство храма место, где ранее располагалась телебашня, а сейчас будет строиться новая ледовая арена УГМК. Однако модератор пресс-конференции заявила, что это не относится к заявленной теме, и ответа главы горно-металлургической компании не последовало.

Уже после завершения журналисты вновь попытались узнать мнение Андрея Козицына, но он ответил, что для этого будет организована отдельная встреча со СМИ и воздержался от других комментариев.

Напомним, планируется, что опрос горожан по выбору места под храм в Екатеринбурге пройдет 12-13 октября. Ранее были выбраны три площадки для его возведения.