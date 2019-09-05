Тюменские депутаты отказались повышать возраст молодых семей для получения жилищных субсидий

Тюменская облдума не стала повышать возрастной ценз для молодых семей, которые могут рассчитывать на жилищные субсидии и бюджетные займы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поправку внес лидер фракции ЛДПР в облдуме Глеб Трубин. Он предлагал повысить предельный возраст для участия в программах господдержки с 35 до 39 лет, а также просил исключить выпадение из очереди.

"Это несправедливо и не гуманно, когда по достижению этого возраста молодые люди вычеркиваются из очереди", - заявил депутат. По его словам в России по статистике увеличивается возраст вступления в брак и рождения первого ребенка, а поэтому возрастной ценз необходимо увеличить. До конца очереди, по данным чиновников, из-за старения не доходит до 18% участников программы.

Инициативу оппозиции отклонили. "Мы не имеем право менять основные параметры, которые введены федеральным законом", - заявили областные чиновники, но пообещали найти другие механизмы поддержки молодых семей.

"Если есть какие-то предложения, то давайте вносить изменения через федеральное собрание и фракции в государственной думе, раз у вас есть соответствующие доводы, - предложил депутатам вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. – Мы не оставляем молодые семьи один на один и программа работает".

Добавим, в бюджете области заложено на жилищные субсидии почти миллиард рублей. За все время существования программы льготами воспользовалось более семи тысяч семей.