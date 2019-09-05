27 Сентября 2020
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Экономика В России
Макдоналдс, McDonald`s (2016) | Фото:

Свободная касса: Макдоналдс и Сбербанк планируют совместить рестораны и офисы обслуживания

Макдоналдс и Сбербанк подписали соглашение на Восточном экономическом форуме, в рамках которого планируется реализация нескольких, прямо скажем, необычных проектов.

Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.

Стороны намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка. Так, с помощью совместных исследований сеть ресторанов быстрого питания собирается оценить спрос на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания. Кроме того, банк поможет Макдоналдсу определить оптимальные места для открытия новых торговых точек.

А вот и необычный проект: "Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия Макдоналдс будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. Все эти новшества направлены на дальнейшее повышение удобства для посетителей. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге".

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Свободная касса: Макдоналдс и Сбербанк планируют совместить рестораны и офисы обслуживания

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Теги: макдоналдс, сбербанк, общие офисы



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