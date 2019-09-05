В Челябинске объявлен сбор средств для женщины, родившей на отдыхе в Турции

Один день содержания в клинике семимесячного ребенка, родившегося у жительницы Челябинска на отдыхе в Турции, обходится в 30 тысяч рублей. Отец ребенка обратился к уполномоченному по правам человека в регионе Маргарите Павловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, жительница Челябинска экстренно родила ребенка на отдыхе в Турции. Ей сделали кесарево сечение, так как малыш должен был родиться лишь через два месяца. Ребенок родился весом чуть больше 1 кг, поэтому в настоящий момент его нельзя транспортировать в Россию.

Отец ребенка рассказал Маргарите Павловой, что перед поездкой его супруга посетила врача, сдала анализы и никаких противопоказаний не было. Однако 17 августа у женщины начали отходить воды, и ей экстренно сделали кесарево сечение. Каждый день содержания ребенка в клинике обходится в 30 тыс. руб. На данный момент размер долга составляет 600 тыс. руб. Для семьи это непосильная сумма, поэтому им нужна любая финансовая помощь.

Мужчина рассказал, что обращался в минздрав с просьбой организовать спецборт, но ему отказали. В ведомстве заявили, что могут вывезти только регулярным рейсом.

Маргарита Павлова уже провела переговоры с благотворительным фондом "Родная" по поводу организации сбора средств. Фонд готов выступить оператором по сбору средств. Также омбудсмен направила письма главе региона, депутатам и в Союз промышленников и предпринимателей.

"Какую-то сумму сможем собрать, я думаю, семье все равно будет легче оплатить тот счет, который им выставит клиника. Также мы хотим по линии минздрава еще провести переговоры с турецкой стороной. Все указывает на то, что можно договориться об уменьшении счета за оказанные услуги", - отметила она.