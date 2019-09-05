В Челябинске объявлен сбор средств для женщины, родившей на отдыхе в Турции

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Маргарита Павлова уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (2015) | Фото: pavlova-mn.livejournal.com

В Челябинске объявлен сбор средств для женщины, родившей на отдыхе в Турции

Один день содержания в клинике семимесячного ребенка, родившегося у жительницы Челябинска на отдыхе в Турции, обходится в 30 тысяч рублей. Отец ребенка обратился к уполномоченному по правам человека в регионе Маргарите Павловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, жительница Челябинска экстренно родила ребенка на отдыхе в Турции. Ей сделали кесарево сечение, так как малыш должен был родиться лишь через два месяца. Ребенок родился весом чуть больше 1 кг, поэтому в настоящий момент его нельзя транспортировать в Россию.

Отец ребенка рассказал Маргарите Павловой, что перед поездкой его супруга посетила врача, сдала анализы и никаких противопоказаний не было. Однако 17 августа у женщины начали отходить воды, и ей экстренно сделали кесарево сечение. Каждый день содержания ребенка в клинике обходится в 30 тыс. руб. На данный момент размер долга составляет 600 тыс. руб. Для семьи это непосильная сумма, поэтому им нужна любая финансовая помощь.

Мужчина рассказал, что обращался в минздрав с просьбой организовать спецборт, но ему отказали. В ведомстве заявили, что могут вывезти только регулярным рейсом.

Маргарита Павлова уже провела переговоры с благотворительным фондом "Родная" по поводу организации сбора средств. Фонд готов выступить оператором по сбору средств. Также омбудсмен направила письма главе региона, депутатам и в Союз промышленников и предпринимателей.

"Какую-то сумму сможем собрать, я думаю, семье все равно будет легче оплатить тот счет, который им выставит клиника. Также мы хотим по линии минздрава еще провести переговоры с турецкой стороной. Все указывает на то, что можно договориться об уменьшении счета за оказанные услуги", - отметила она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске объявлен сбор средств для женщины, родившей на отдыхе в Турции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок, турция, клиника, Маргарита Павлова.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2019 07:59 Мск Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск
Ранее 08.10.2019 08:56 Мск Ребенка, родившегося у челябинки на отдыхе в Турции, доставят в Россию в ночь на 9 октября
Ранее 04.10.2019 16:32 Мск Ребенка, родившегося у челябинки на отдыхе в Турции, вывезут в Россию
Ранее 22.09.2019 15:34 Мск Власти Челябинской области дали женщине, у которой во время отдыха в Турции родился ребенок, 300 тысяч рублей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.08.2019 14:30 Мск Семимесячного ребенка, родившегося у челябинки на отдыхе в Турции, не могут доставить в Россию
Ранее 22.08.2019 16:08 Мск У жительницы Челябинска во время отдыха в Турции случились экстренные роды

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети