Тюменские власти рассказали о сроках реконструкции взлётной полосы в Рощино

Одну из двух взлётно-посадочных полос тюменского международного аэропорта Рощино ждет глобальная реконструкция. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом прозвучала во время рассмотрения поправок в бюджет на профильном комитете в областной думе.

"В этом году заканчиваем с достоверностью сметной стоимости и будем надеяться, что в следующем году уже приступим к работам", - заявил замдиректора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

По словам представителя правительства, нормативный срок выполнения работ – 24 месяца.