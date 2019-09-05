27 Сентября 2020
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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Тюменские власти рассказали о сроках реконструкции взлётной полосы в Рощино 

Одну из двух взлётно-посадочных полос тюменского международного аэропорта Рощино ждет глобальная реконструкция. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом прозвучала во время рассмотрения поправок в бюджет на профильном комитете в областной думе.

"В этом году заканчиваем с достоверностью сметной стоимости и будем надеяться, что в следующем году уже приступим к работам", - заявил замдиректора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

По словам представителя правительства, нормативный срок выполнения работ – 24 месяца.

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Тюменские власти рассказали о сроках реконструкции взлётной полосы в Рощино 

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Теги: Рощино, дума Тюменской области, реконструкция аэропорта



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Развитие сюжета:

Ранее 18.10.2019 15:42 Мск "Рощино" разрешили закрыть взлетную полосу для реконструкции

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