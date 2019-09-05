Тюменские депутаты "с голоса" увеличили бюджет на 58 млрд рублей

Бюджет Тюменской области серьезно увеличился. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос о корректировке региональной казны был рассмотрен на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам. Доходы бюджета были увеличены сразу на 58,6 млрд рублей. Повышение в середине года произошло за счет "положительной экономической конъюнктурой", в частности увеличилась собираемость налогов и прежде всего в округах "матрешки" - на Ямале и в Югре.

Вопрос был внесен на комитет "с голоса". В итоге годовой бюджет в доходной части преодолел отметку в 200 млрд руб., расходы составили 213 млрд руб. соответственно при дефиците в 11,9 млрд руб.

В итоге 4,5 млрд уйдет на ЖКХ, 2,5 млрд – на субсидии ресурсоснабжающим организациям, на жилье – почти 2 млрд, а муниципальным бюджетам перепадет 1,5 млрд руб. Всего траты подробно расписаны почти на два десятка страниц. Однако львиная доля пойдет на программу "Сотрудничество" - 25,3 млрд руб, половина из которых пойдет на социальные выплаты и поддержание дорожного хозяйства в автономных округах.

Как выяснилось в процессе дискуссии, до 40% доходов остаются в Тюменской области, а остальное уходит через программу "Сотрудничество" в округа. Хотя по словам депутатов, представляющих север, в договоре обозначено, что в бюджете юга "матрешки" должно оставаться 32,5%.