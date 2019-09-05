Токио готовит "надлежащий ответ" на открытие рыбоперерабатывающего завода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает Regnum.

Японской стороне известно о запуске нового завода, на это будет дан "надлежащий ответ", включая дипломатическое представление, отметил он.

Завод на Шикотане - один из проектов, старт которым в режиме конференц-связи дал президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Напомним, сегодня на ВЭФ состоятся переговоры Синдзо Абэ и Владимира Путина.

Ранее премьер-министр Японии, вылетая во Владивосток, заявил о желании во время встречи с президентом РФ вывести на новый уровень переговоры по мирному договору.

По данным СМИ, японский премьер рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. При этом Абэ в эфире японского телевидения заявлял, что хочет заключить мирный договор с РФ во время своего премьерского срока, то есть до 2021 года.