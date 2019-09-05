27 Сентября 2020
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самолёт crj-100 авиакомпания rusline руслайн (2016) | Фото: Накануне.ru

Самолет "Руслайна" второй раз за сутки вернулся в аэропорт Воронежа из-за технических проблем

Самолет авиакомпании RusLine ("Руслайн") Bombardier CRJ-100ER, выполнявший рейс 7R554 Воронеж – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал отказ дополнительной энергетической установки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Воронежа.

"Самолет "Руслайна" сел благополучно в Воронеже. Это тот же рейс из Воронежа в Пулково [который совершил вынужденную посадку вчера]", - сказал собеседник агентства.

Напомним, накануне аналогичная ситуация произошла 4 сентября из-за проблем со стойкой шасси. На борту находилось 37 пассажиров и 3 члена экипажа, пострадавших нет. По этому поводу Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже организовала проверку. "Калужский транспортный прокурор, надзирающий за деятельностью авиакомпании, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов", - заявили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

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Самолет "Руслайна" второй раз за сутки вернулся в аэропорт Воронежа из-за технических проблем

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Теги: руслайн, воронеж, технические неполадки, возврат в аэропорт вылета



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