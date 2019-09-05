Пермский театр оперы и балета начал подготовку к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса

Пермский театр оперы и балета приступил к подготовке к Дягилевскому фестивалю без участия Теодора Курентзиса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе театра.

Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 18 по 28 июня 2020 г. Как сообщили в театре, они надеялись, что несмотря на уход с поста худрука, Теодор Курентзис согласится выступить художественным руководителем фестиваля.

"И в этом желании мы совпадаем с большинством его поклонников, которых маэстро зарядил страстью новых открытий и смелостью художественных экспериментов. К сожалению, мы так и не получили от Теодора Курентзиса ответа на наше предложение. Поэтому театр начинает подготовку к новому форуму. Вместе с тем, Пермский театр оперы и балета всегда будет открыт предложениям со стороны Теодора Курентзиса по его участию в фестивале", - говорится в сообщении.

Также коллектив театра поблагодарил зрителей, которые были с фестивалем со дня его основания.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". Уже известно, что аналог Дягилевского фестиваля он будет проводить в Париже с 2021 года.