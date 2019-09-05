Компания Вексельберга получит 10 млрд рублей от ВЭБ на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

ВЭБ.РФ профинансирует проект развития аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Оператором проекта выступает ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга), консультантом выступит Газпромбанк. Общая стоимость проекта превышает 10 млрд руб., отметили в пресс-службе ВЭБ.

Кредитные средства будут предоставлены на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний площадью порядка 18 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Пропускная способность терминала составит 840 пассажиров в час и 1,5 млн пассажиров в год. Также будет проведена полноценная реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, построен новый перрон. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.

"Финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, - одна из ключевых задач института развития. В этом направлении для нас пересекаются несколько целей: развитие инфраструктуры, повышение качества жизни горожан, развитие агломерацией и региональных связей, и задача Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, — осуществлять до 50% внутренних пассажирских авиаперевозок минуя Москву. Новый пассажирский терминал позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность аэропорта", - отметил зампред главы ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Начать реконструкцию планируется в этом году, а завершить до конца 2021 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключённого между правительством региона и ООО "Уренгойаэроинвест". Модернизация аэропорта Нового Уренгоя – первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.