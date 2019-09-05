Компания Вексельберга получит 10 млрд рублей от ВЭБ на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
новый уренгой аэропорт ягельное (2008) | Фото: Накануне.ru

Компания Вексельберга получит 10 млрд рублей от ВЭБ на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

ВЭБ.РФ профинансирует проект развития аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Оператором проекта выступает ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга), консультантом выступит Газпромбанк. Общая стоимость проекта превышает 10 млрд руб., отметили в пресс-службе ВЭБ.

Кредитные средства будут предоставлены на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний площадью порядка 18 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Пропускная способность терминала составит 840 пассажиров в час и 1,5 млн пассажиров в год. Также будет проведена полноценная реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, построен новый перрон. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.

Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÑƒÑ€ÐµÐ½Ð³Ð¾Ð¹ Ð°ÑÑ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ ÑÐ³ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.ru

"Финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, - одна из ключевых задач института развития. В этом направлении для нас пересекаются несколько целей: развитие инфраструктуры, повышение качества жизни горожан, развитие агломерацией и региональных связей, и задача Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, — осуществлять до 50% внутренних пассажирских авиаперевозок минуя Москву.  Новый пассажирский терминал позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность аэропорта", - отметил зампред главы ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Начать реконструкцию планируется в этом году, а завершить до конца 2021 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключённого между правительством региона и ООО "Уренгойаэроинвест". Модернизация аэропорта Нового Уренгоя – первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Компания Вексельберга получит 10 млрд рублей от ВЭБ на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: новый уренгой, реконструкция аэропорта, вэб, кредит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети