У экс-главы Марий Эл требуют конфисковать имущество еще на 577 млн рублей

Генпрокуратура и Следственный комитет РФ требуют конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова еще на 577 миллионов рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Таким образом, сумма конфиската может вырасти до 2,2 млрд рублей.

Среди нового имущества, обнаруженного силовиками, - земельный участок стоимостью около 9 млн рублей, торговый центр стоимостью более 156 млн рублей, спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей.

Прокуроры также рассчитывают отобрать у Маркелова две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн рублей, свыше 950 наименований предметов роскоши на общую сумму почти 30 млн рублей, а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер".

Экс-глава республики был задержан в 2017 году. В декабре 2018 года Следственный комитет завершил работу по уголовному делу Маркелова, его заместителя и экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой фирмы Натальи Кожановой.

По данным следствия, Маркелов, будучи главой республики, получил через свое доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб.

Как показало расследование, деньги ему передали за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В зависимости от роли им вменяется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями. Маркелову, среди прочего, вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.