У экс-главы Марий Эл требуют конфисковать имущество еще на 577 млн рублей

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов (2017) | Фото: Николай Титов / PhotoXPress

У экс-главы Марий Эл требуют конфисковать имущество еще на 577 млн рублей

Генпрокуратура и Следственный комитет РФ требуют конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова еще на 577 миллионов рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Таким образом, сумма конфиската может вырасти до 2,2 млрд рублей.

Среди нового имущества, обнаруженного силовиками, - земельный участок стоимостью около 9 млн рублей, торговый центр стоимостью более 156 млн рублей, спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей.

Прокуроры также рассчитывают отобрать у Маркелова две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн рублей, свыше 950 наименований предметов роскоши на общую сумму почти 30 млн рублей, а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер".

Экс-глава республики был задержан в 2017 году. В декабре 2018 года Следственный комитет завершил работу по уголовному делу Маркелова, его заместителя и экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой фирмы Натальи Кожановой.

По данным следствия, Маркелов, будучи главой республики, получил через свое доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб.

Как показало расследование, деньги ему передали за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В зависимости от роли им вменяется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями. Маркелову, среди прочего, вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У экс-главы Марий Эл требуют конфисковать имущество еще на 577 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: леонид маркелов, имущество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2019 20:58 Мск По делу экс-главы Марий Эл взысканы 120 участков, 16 машин и часы ценой в 1 миллион

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2019 13:09 Мск ГП требует отобрать в доход государства активы экс-главы Марий Эл на 1,5 миллиарда рублей
Ранее 28.12.2018 11:15 Мск Дело бывшего главы Марий Эл и его сообщников готовится к передаче в суд

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети