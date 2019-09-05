"Я вышел из Зазеркалья". Экс-ректор Курганского госуниверситета вышел из тюрьмы

Бывший руководитель Курганского государственного университета Михаил Ерихов вышел из колонии, об этом Ерихов написал на своей странице в Facebook.

По словам Ерихова, он так и не признал вину, поэтому условно-досрочного освобождения не было.

"Я вышел из Зазеркалья, живой, вину так и не признал. Спасибо всем, кто помог продержаться это время моей семье, и материально и морально. Спасибо и тем, кто постарался забыть о том что мы когда-то были знакомы и даже считались друзьями. Вы научили меня, на старости лет, разбираться в людях. О вас я постараюсь забыть. Воздастся вам по делам вашим", - написал Ерихов.

Напомним, в январе прошлого года ему изменили приговор, по которому Ерихов был осужден городским судом Кургана за растрату денег вуза. В октябре 2017 года ему назначили наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей. 10 января 2018 года облсуд смягчил экс-ректору наказание, сократив срок тюремного заключения и снизив сумму штрафа.