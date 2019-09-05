27 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Если есть наполненность внутреннего мира": Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова не исключила перехода на четырехдневную рабочую неделю, но добавила, что эту идею "нужно всесторонне обсудить".
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"В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни и если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", - цитирует РИА Новости Скворцову.

Ранее идею прокомментировал коллега Скворцовой – министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он отметил, что переход возможен в долгосрочной перспективе. "Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет", - сказал министр.

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Днем ранее министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ оценил перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, это станет возможно при росте доходов населения и достижении высокого уровня производительности труда. При этом министр отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян.

Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. В ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения

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"Если есть наполненность внутреннего мира": Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю

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Теги: вероника скворцова, четырехдневная рабочая неделя, правительство



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