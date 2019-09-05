"Если есть наполненность внутреннего мира": Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова не исключила перехода на четырехдневную рабочую неделю, но добавила, что эту идею "нужно всесторонне обсудить".

"В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни и если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", - цитирует РИА Новости Скворцову.

Ранее идею прокомментировал коллега Скворцовой – министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он отметил, что переход возможен в долгосрочной перспективе. "Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет", - сказал министр.

Днем ранее министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ оценил перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, это станет возможно при росте доходов населения и достижении высокого уровня производительности труда. При этом министр отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян.

Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. В ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения