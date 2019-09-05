УФАС не выявило нарушений в повышении стоимости проезда в маршрутках до Копейска

Челябинское УФАС не выявило нарушений антимонопольного законодательства в повышении стоимости проезда в маршрутных такси Копейска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в антимонопольный орган пожаловались на повышение стоимости проезда по маршрутам №128 и 123 "Челябинск – Копейск". Стоимость повысилась до 40 рублей.

УФАС изучило действия перевозчиков и пришло к выводу, что увеличение стоимости проезда связано с экономическими факторами, что не может свидетельствовать о нарушении принципов ценообразования.

В ведомстве отметили, что цена в 40 руб. является сопоставимой с ценами по межмуниципальным маршрутам в иных субъектах РФ.