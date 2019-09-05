27 Сентября 2020
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Экономика В России
Игорь Корытько (2019) | Фото: Виктория Ламзина, Фонд Росконгресс

Игорь Корытько: В ТМК начали трансформацию бизнеса через формирование экосистемы

На Восточном экономическом форуме - 2019, который с 4 по 6 сентября проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила организатором панельной дискуссии на тему "Трансформация бизнеса через развитие его экосистемы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько в своём выступлении отметил, что за последние годы понимание экосистемы бизнеса существенно изменилось. По его слоавм, из-за высоких требований к качеству продукта, увеличения его сложности крупный бизнес по сути стал ядром, которое собирает все необходимые компетенции для разработки, организации производства продукции и решений. При этом вокруг этого ядра, по мнению Корытько, должны формироваться не только связи с поставщиками, но и образовательные функции, развитая социальная среда и комфортные условия для сотрудников.

"В ТМК мы начали трансформацию бизнеса через формирование экосистемы. Этот подход носит последовательный характер. В частности, если говорить о цифровизиции, то начали с обучения людей - с помощью корпоративного университета TMK2U наметили программы обучения, вовлекли сотрудников. Помимо этого, запускаем наш научно-технический центр в Сколково, формируем комфортную среду для наших сотрудников", - сказал Корытько.

По его словам, создав экосистему, компания получила взрывной рост числа проектов, которые генерируют сотрудники, и сегодня экосистема двигает бизнес вперёд.

"Мы создаем среду внутри себя, вокруг себя, развиваем всё, что нужно нам и нашим людям. Но мы не одни в этом мире, и очень важно, чтобы наши коллеги - мелкие, средние и крупные компании - придерживались примерно такого же подхода, чтобы органы государственной власти поддерживали нас и разделяли наш подход", - заключил гендиректор ТМК.

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Игорь Корытько: В ТМК начали трансформацию бизнеса через формирование экосистемы

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Игорь Корытько, бизнес, экосистема



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