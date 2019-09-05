Руководство тюменского пансионата сэкономило на погребении ветерана в мешке, - прокуратура

Прокуратура Ленинского округа Тюмени завершила проверку "Пансионата для ветеранов войны и труда", которая была организована в связи с похоронами ветерана войны и труженицы тыла в полиэтиленовом мешке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, 91-летняя ветеран войны, проживающая в пансионате, умерла 25 июля 2019 г. Свидетельство о смерти было оформлено только спустя три дня. Поскольку родственников у умершей не было, ее погребением занималась муниципальная компания "Некрополь". При этом представитель пансионата не принимал фактического участия в момент передачи тела женщины Тюменским областным бюро судебно-медицинской экспертизы МКУ "Некрополь"

По данным прокуратуры, деньги на оказание ритуальных услуг у пансионата были. Однако вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей решен не был, в результате чего, ее погребли в черном мешке.

"В связи с тем, что в ходе проверки подтвердился факт ненадлежащей организации захоронения ветерана, прокуратурой Ленинского округа Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона в адрес руководства "Пансионата для ветеранов войны и труда", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в начале августа стало известно, что в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда скончавшуюся 91-летнюю пенсионерку - ветерана войны и труженицу тыла, похоронили, упаковав в черный пакет. Совет ветеранов был шокирован этой историей, поскольку все постояльцы пансионата - титулованные ветераны, которых принято провожать с должными почестями. Проверку инцидента также начало управление СКР, директор учреждения уже уволен. Трудовые отношения с ним были прекращены 16 августа. Позже появилась информация, что для ветерана не сделали даже отдельной могилы - похоронили в "общей канаве" в бездомными и невостребованными.