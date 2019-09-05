27 Сентября 2020
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Герман Греф, деловой завтрак, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Греф считает, что нужно "убить" экзамены в школах

Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

"Это катастрофа... Одна из моих личных целей - убить экзамены", - цитирует Грефа РИА Новости.

По словам главы банка, из школы дети уже выходят "инвалидами", экзамены превращают их в людей, готовых работать только в условиях предстоящей оценки. В противном случае они расслабляются и не готовы что-либо делать.

В прошлом году Греф, напомним, назвал специализированные математические школы "пережитком прошлого" и заявил, что они не нужны. По его словам, "математические школы – это там, где отбирают детей и пичкают их одним монопредметом, как было в Советском Союзе".

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во время "правительственного часа" в Госдуме, отвечая на вопрос депутатов о будущем школ, заявила, что выпускники таких школ регулярно занимают призовые места на олимпиадах, и ни одна из матшкол закрыта не будет.

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Греф считает, что нужно "убить" экзамены в школах

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Теги: герман греф, экзамены



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Развитие сюжета:

Ранее 05.09.2019 15:40 Мск В Минпросвещения оценили идею Грефа отказаться от экзаменов в школах

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