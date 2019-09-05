Премьер-министр Малайзии сомневается в виновности России по делу МН17 и обсудит этот вопрос с Путиным

Премьер-министр Малайзии Мохаммад Мохатхир вновь выразил сомнения в доводах следствия по делу об уничтожении борта MH17 над Донбассом.

В интервью РИА "Новости" политик рассказал, что выводы комиссии, состоящей из представителей заинтересованных стран, не могут быть "справедливыми и нейтральными". Что касается заявлений о причастности России, то они могут быть связаны с поиском источника для страховых выплат и ухудшившимися отношениями между РФ и Западом. Мохатхир отметил, что если в катастрофе виновна Москва, то она должна выплатить компенсации, однако выводы нынешнего расследования вызывают сомнения у премьера и у многих в Малайзии.

По мнению малазийского лидера установление виновных в уничтожении лайнера было бы предпочтительнее поручить новому неангажированному органу Мохаммад Махатхир сейчас находится во Владивостоке. В кулуарах Восточного экономического форума планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Малайзийское издание The star передаёт, что в ходе этих переговоров планируется обсудить в том числе и вопрос MH17.

Напомним, ранее Мохатхир заявлял, что выводы о причастности России основаны"только на слухах".