27 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Мохаммад Мохатхир и Владимир Путин на ВЭФ-2019 (2019) | Фото: www.thestar.com.my

Премьер-министр Малайзии сомневается в виновности России по делу МН17 и обсудит этот вопрос с Путиным

Премьер-министр Малайзии Мохаммад Мохатхир вновь выразил сомнения в доводах следствия по делу об уничтожении борта MH17 над Донбассом.

В интервью РИА "Новости" политик рассказал, что выводы комиссии, состоящей из представителей заинтересованных стран, не могут быть "справедливыми и нейтральными". Что касается заявлений о причастности России, то они могут быть связаны с поиском источника для страховых выплат и ухудшившимися отношениями между РФ и Западом. Мохатхир отметил, что если в катастрофе виновна Москва, то она должна выплатить компенсации, однако выводы нынешнего расследования вызывают сомнения у премьера и у многих в Малайзии.

По мнению малазийского лидера установление виновных в уничтожении лайнера было бы предпочтительнее поручить новому неангажированному органу Мохаммад Махатхир сейчас находится во Владивостоке. В кулуарах Восточного экономического форума планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Малайзийское издание The star передаёт, что в ходе этих переговоров планируется обсудить в том числе и вопрос MH17.

Напомним, ранее Мохатхир заявлял, что выводы о причастности России основаны"только на слухах".

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Премьер-министр Малайзии сомневается в виновности России по делу МН17 и обсудит этот вопрос с Путиным

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Теги: Малайзия, Мохатхир, Путин, MH17



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