После закрытия от общественности обсуждения нацпроектов в Зауралье власти решили провести опрос населения

Правительство Курганской области решило провести опрос всех желающих на предмет информированности о национальных проектах, которые сейчас реализуются в регионе.

На сайте органа власти говорится, что опрос проводится "с целью изучения уровня информированности жителей региона о реализации национальных проектов".

Чтобы высказать свое мнение, нужно пройти по ссылке и заполнить небольшую анкету, это займет у каждого около 2 минут.

Скорее всего, такое поручение дал врио губернатора Зауралья Вадим Шумков после странного поведения его подчиненных во время визита в Курган уральского полпреда Николая Цуканова. На совещание с участием полпреда тогда пригласили лишь "коверные" СМИ - сначала была попытка "прикрыть" информацию о самом визите полпреда, а затем на мероприятие позвали лишь избранных журналистов, а ряду интернет-изданий с большой аудиторией, в числе которых оказалось и Накануне.RU, отказали в аккредитации.

Лишь за час до начала мероприятия благодаря профессионализму пресс-секретаря Шумкова Павла Поперешниченко федеральным СМИ удалось попасть на заседание. В журналистской среде большинство уверено, что СМИ отбирала и сортировала по известным только ей принципам начальник информационно-аналитического управления правительства Курганской области Вероника Волкова, которой вот уже несколько последних месяцев прочат отставку.

Стоит отметить, что полпред Цуканов ранее приводил исследования социологов - 43% жителей страны вовсе не осведомлены о нацпроекте в области здравоохранения, 48,9% - в области образования, о проекте "Экология" не знают почти 54% граждан. А свыше 37% россиян об этих проектах вообще не слышали. Правительственный опрос сейчас поможет чиновникам понять на какие рычаги нужно нажимать, чтобы как можно больше жителей Курганской области узнали о нацпроектах.