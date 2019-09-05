В Минприроды заявили об отсутствии иностранных инвесторов для шельфа Арктики

Иностранные компании не заинтересуются проектами добычи нефти и газа на шельфе российской Арктики. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин.

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Ранее, напомним, Правительство анонсировало подготовку поправок, разрешающих работу на шельфе частным и иностранным компаниям. Сегодня лицензии могу получить лишь госкорпорации.

Дмитрий Кобылкин отметил, что на шельфовые проекты иностранные компании не зайфдут из-за цен на нефть.

"Мы ориентируемся на баррель — когда он был более 100 долларов, более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне. На сегодняшний день не думаю, что кто-то пойдет", — приводит его слова "Прайм".

Министр добавил, что российские компании тоже не обладают достаточными финансовыми ресурсами для того, чтобы зходить в низкомаржинальные арктические проекты. "Нам лучше было бы заняться трудноизвлекаемыми запасами в традиционных местах добычи углеводородного сырья, таких как Западная Сибирь", — добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, новая арктическая стратегия будет предусматривать расширение льгот для компаний, работающих на шельфе. Кроме того, обсуждается возможность предоставления адресных налоговых послаблений.