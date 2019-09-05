27 Сентября 2020
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Общество В России Москва
(2017) | Фото: ria.ru

Правительство утвердило правила оформления ДТП с помощью смартфона

Правительство России утвердило технические требования к устройствам, на которых теперь смогут без привлечения ГИБДД оформлять ДТП автомобилисты. Правда, пока речь идет только о нескольких пилотных регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. С 1 ноября в них можно будет составить европротокол в смартфоне.

Автомобилисты смогут воспользоваться сервисом, если установят на смартфон приложение "Госуслуги".

Водитель должен зарегистрироваться на портале госуслуг, установить приложение на свой смартфон. Если он попадет в аварию, которую можно оформить по европротоколу, необходимые для извещения страховщика данные поступят из его личного кабинета, а ему самому останется лишь загрузить фотографии с места аварии. Бумажное извещение при этом оформлять не понадобится, отмечает РБК.

Система работает, только если оба водителя зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали фотографии повреждений с места аварии и не имеют разногласий по поводу ее обстоятельств, уточняет представитель Российского союза автостраховщиков: при наличии разногласий придется оформить бумажное извещение.

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Правительство утвердило правила оформления ДТП с помощью смартфона

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Теги: европротокол, страхование, дтп, мобильное приложение



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