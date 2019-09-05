27 Сентября 2020
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Уралвагонзавод, танк (2018) | Фото: Накануне.RU

В канун Дня танкиста на Уралвагонзаводе чествуют танкостроителей

146 работников и ветеранов Уралвагонзавода (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) в канун профессионального праздника Дня танкиста удостоены медалей, грамот и знаков различного достоинства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на предприятии чествовали водителей-испытателей, наладчиков, машинистов крана, слесарей, контролёров, наладчиков, инженеров, руководителей подразделений, экономистов, слесарей-инструментальщиков - всех, кто в своей профессиональной деятельности связан с танкостроением.

"Мы ценим работников и ветеранов нашего предприятия, и очень приятно, что их труд отмечен на государственном уровне. Это важно не только для людей, но и для Уралвагонзавода, - сказал директор по персоналу Константин Захаров.

По его словам, без человека, его опыта и профессионализма невозможно выполнить ни одну производственную задачу, а вклад Уралвагонзавода в развитие мирового и российского танкостроения - это работа его сотрудников.

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В канун Дня танкиста на Уралвагонзаводе чествуют танкостроителей

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Теги: Уралвагонзавод, День танкиста, танкостроители, работники, награды



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