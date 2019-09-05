27 Сентября 2020
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Дмитрий тарасов Анастасия Костенко (2017) | Фото:instagram.com/tarasov23

Дмитрий Тарасов продает шикарный особняк, который строил с Ольгой Бузовой

32-летний Дмитрий Тарасов, выступавший до этого года за футбольный клуб "Локомотив", продает свой роскошный загородный дом в Подмосковье. Строить поместье (по другому и не скажешь) Тарасов начал еще во время брака с Ольгой Бузовой, ведущая "Дома-2" лично ездила инспектировать ход стройки. Теперь Дмитрий живет здесь с третьей супругой – "вице-мисс Россия 2015" Анастасией Костенко и их общей дочкой Миланой (а скоро на свет появится и еще один ребенок пары).
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На продажу выставлен дом и участок в 21 сотку. Информация о роскошном лоте появилась на сайте одного из агентств недвижимости. СМИ отмечают, что продается недвижимость по цене в два раза дешевле той, по которой спортсмен ее покупал (78 млн руб. вместо 160 млн руб.).

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Семья Дмитрия Тарасова

"Дом под отделку. 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства", — сообщили "СтарХиту" в агентстве по продаже недвижимости.

По одной из версий, Тарасов хочет продолжить футбольную карьеру за границей и по этой причине избавляется от недвижимости в Подмосковье. По другой – огромное жилье слишком невыгодно содержать, а ведь Дмитрию сейчас приходится обходиться без официальной работы, да еще и травму нужно лечить (явно не по ОМС). К тому же недавно с Дмитрием из-за долгов по алиментам судилась первая жена, с которой у Тарасова есть общая дочь Ангелина.

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Дмитрий Тарасов продает шикарный особняк, который строил с Ольгой Бузовой

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Теги: дмитрий тарасов, ольга бузова, недвижимость, особняк, продажа



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