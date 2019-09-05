Дмитрий Тарасов продает шикарный особняк, который строил с Ольгой Бузовой

32-летний Дмитрий Тарасов, выступавший до этого года за футбольный клуб "Локомотив", продает свой роскошный загородный дом в Подмосковье. Строить поместье (по другому и не скажешь) Тарасов начал еще во время брака с Ольгой Бузовой, ведущая "Дома-2" лично ездила инспектировать ход стройки. Теперь Дмитрий живет здесь с третьей супругой – "вице-мисс Россия 2015" Анастасией Костенко и их общей дочкой Миланой (а скоро на свет появится и еще один ребенок пары).

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На продажу выставлен дом и участок в 21 сотку. Информация о роскошном лоте появилась на сайте одного из агентств недвижимости. СМИ отмечают, что продается недвижимость по цене в два раза дешевле той, по которой спортсмен ее покупал (78 млн руб. вместо 160 млн руб.).

Семья Дмитрия Тарасова

"Дом под отделку. 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства", — сообщили "СтарХиту" в агентстве по продаже недвижимости.

По одной из версий, Тарасов хочет продолжить футбольную карьеру за границей и по этой причине избавляется от недвижимости в Подмосковье. По другой – огромное жилье слишком невыгодно содержать, а ведь Дмитрию сейчас приходится обходиться без официальной работы, да еще и травму нужно лечить (явно не по ОМС). К тому же недавно с Дмитрием из-за долгов по алиментам судилась первая жена, с которой у Тарасова есть общая дочь Ангелина.