Стали известны сроки приватизации "Совкомфлота"

Государство планирует приватизировать долю в "Совкомфлоте" в 2019 или 2020 гг., рассказала замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Она отметила, что проект нового плана приватизации госимущества на 2020-2022 гг. уже поступил в министерство и в сентябре будет внесен в Правительство.

"Точно будет определенный перенос из предыдущего прогнозного плана", - приводит ее слова "Финмаркет".

Как сообщало Накануне.RU, продажа доли в "Совкомфлоте" со снижением участия государства до 25% плюс одна акция была заложена в план приватизации на 2017 г. С тех пор сроки не раз переносились. Тарасенко отметила, что министерство планирует изменить KPI Росимущества по продаже активов, включенных в план приватизации. В течение года должна быть одна или две публичных оферты по компаниям из списка.

В новом плане приватизации будет идти речь об активах в сфере энергетики, сельского хозяйства. "Глобальных новостей, скорее всего, не будет", - добавила она.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом. "Совкомфлот" участвует в обслуживании проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия).