Курганские школы дождались ремонта только после вмешательства судебных приставов

Две курганские школы требовали ремонта - в 75-ой не было ограждения, а в 14-ой была плохая отмостка вокруг здания.

Суд ранее обязал администрацию Кургана сделать ремонт, но чиновники не торопились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Тогда судебные приставы привлекли администрацию Кургана к административной ответственности, а также предупредили об уголовной. В результате все ремонты были сделаны, а в школе №14 помимо отмостки отремонтировали цоколь, двери, окна, крышу и крыльцо, а также сделали новую проводку.