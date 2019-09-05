27 Сентября 2020
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Образование Курганская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Курганские школы дождались ремонта только после вмешательства судебных приставов

Две курганские школы требовали ремонта - в 75-ой не было ограждения, а в 14-ой была плохая отмостка вокруг здания.

Суд ранее обязал администрацию Кургана сделать ремонт, но чиновники не торопились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Тогда судебные приставы привлекли администрацию Кургана к административной ответственности, а также предупредили об уголовной. В результате все ремонты были сделаны, а в школе №14 помимо отмостки отремонтировали цоколь, двери, окна, крышу и крыльцо, а также сделали новую проводку.

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Курганские школы дождались ремонта только после вмешательства судебных приставов

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Теги: Курган, школы, ремонт, судебные приставы, УФССП



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