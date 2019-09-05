Болельщик из Екатеринбурга продает футболки известных игроков, чтобы оплатить лечение матери. Но покупателей пока нет

Болельщик из Екатеринбурга Павел Пивоваров продает футболки известных игроков, чтобы оплатить лечение тяжелобольной матери. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом молодой человек рассказал на своей странице в соцсети.

Мать Павла больна раком легких и борется с недугом уже несколько лет. Чтобы помочь ей, сын организовал аукцион, выставив на продажу свою коллекцию футболок с автографами спортсменов. Все вырученные деньги, по его словам, пойдут на лечение.

Однако через несколько дней после старта акции Павел признался, что ни одной футболки продать пока не удалось.

"Моральная поддержка очень важна в моем случае. Очень признателен. Но вот только ни одной футболки я пока не продал. Предложений хороших не поступало", - написал молодой человек.

Другие болельщики, узнав об этом, поделились своими коллекциями - один из них отдал футболку игрока турецкого "Галатасарая" Фернандо Муслеры с его автографом. Парень не отчаивается и надеется, что покупатели найдутся.