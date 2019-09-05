27 Сентября 2020
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Павел Пивоваров (2019) | Фото: vk.com/pavel_pivovarov92

Болельщик из Екатеринбурга продает футболки известных игроков, чтобы оплатить лечение матери. Но покупателей пока нет

Болельщик из Екатеринбурга Павел Пивоваров продает футболки известных игроков, чтобы оплатить лечение тяжелобольной матери. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом молодой человек рассказал на своей странице в соцсети.

Мать Павла больна раком легких и борется с недугом уже несколько лет. Чтобы помочь ей, сын организовал аукцион, выставив на продажу свою коллекцию футболок с автографами спортсменов. Все вырученные деньги, по его словам, пойдут на лечение.

Однако через несколько дней после старта акции Павел признался, что ни одной футболки продать пока не удалось.

Павел Пивоваров(2019)|Фото: vk.com/pavel_pivovarov92

"Моральная поддержка очень важна в моем случае. Очень признателен. Но вот только ни одной футболки я пока не продал. Предложений хороших не поступало", - написал молодой человек.

Другие болельщики, узнав об этом, поделились своими коллекциями - один из них отдал футболку игрока турецкого "Галатасарая" Фернандо Муслеры с его автографом. Парень не отчаивается и надеется, что покупатели найдутся.

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Болельщик из Екатеринбурга продает футболки известных игроков, чтобы оплатить лечение матери. Но покупателей пока нет

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Теги: болельщик, футболки, аукцион, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 15.11.2019 11:36 Мск Уральского болельщика, продающего футболки для помощи тяжелобольной матери, поддержал капитан сборной России

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