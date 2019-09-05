27 Сентября 2020
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Политика За рубежом
ракета США The Army Tactical Missile System (ATACMS) Block 1A (2012) | Фото:

США собираются развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.

Как сообщил и.о. министра американской армии Райан Маккарти, сейчас идет доработка ракет.

Он пояснил, что американские разработчики занимаются созданием систем, способных после перепрограммирования по своей дальности выходить за рамки ДРМСД, сообщает Regnum.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам.

Он заявил, что проведенное США испытание ракеты - очередное звено в цепи запланированных мероприятий, и оно не было импровизацией.

Напомним, испытания американцы провели на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

Ранее уже сообщалось, что в США начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности, который прекратил действие 2 августа. В текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

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США собираются развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

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Теги: США, ракеты, ДРСМД



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