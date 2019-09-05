Захарова: Продление санкций против России станет экономическим ударом по самим странам ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС, заявив, что это станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза.

По ее словам, европейские представители сами признают, что продление антироссийских санкций для них разорительно. В частности, в свете предстоящего выхода из ЕС Великобритании, добавила Захарова. Ее слова передает Regnum.

Ранее украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что ЕС решил продлить санкции против России.

При этом ранее в Европе уже не раз признавали бесполезность антироссийских санкций.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что санкции против России не действуют. Более того, они очень негативным образом влияют на бизнес в Германии.