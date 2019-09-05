В учебных заведениях Пермского края с каждым годом будут увеличивать число дополнительных бюджетных мест

В 2019 г. на первый курс колледжей и техникумов поступили 13 тыс. человек. Всего в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Прикамья, подведомственных региональному Минобрнауки, обучаются 46 тыс. человек. Такие данные были приведены на заседании правительства Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Самыми популярными у студентов в этом году стали IT-специальности: конкурс по ним составил 14 человек на место. Также в топе востребованных оказались специальности "Туризм", где на одно место претендуют 12 человек, "Дошкольное образование" - 11 человек, специальность "Технология машиностроения" - конкурс составил девять человек на одно место, а также "Строительство автомобильных дорог и аэродромов" - восемь человек на одно место.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что предпочтения абитуриентов совпадает с требованиями экономики, и сообщил, что принято решение увеличить прием студентов на востребованные специальности.

"Ежегодно мы будем принимать на эти специальности на 1 тыс. человек больше. Соответственно, через четыре года получим отдачу: увеличится выпуск специалистов по этим направлениям", - заявил губернатор.

Для этого глава региона предложил предусмотреть в бюджете увеличение расходов - со следующего года на 60 млн руб., затем на 120 млн руб., после - на 180 млн руб. и на 240 млн руб.

"Это инвестиции в наших ребят, в наше будущее", - подчеркнул Максим Решетников. Он поручил отраслевым ведомствам проработать структуру контрольных цифр приема по высшему и среднему образованию, ориентируясь на востребованность специальностей у абитуриентов и промышленников.

Согласно краевому минобру, самыми востребованными учебными учреждениями среднего профобразования в Прикамье стали Пермский строительный колледж и Пермский авиационный техникум.

Министр образования Прикамья Раиса Кассина отметила, что структура бюджетных мест по направлениям подготовки постепенно меняется. По ее словам, уже 29% всех реализуемых специальностей - направления, востребованные в промышленности региона. Число бюджетных мест по направлению "Информатика и электроника" возросло с 15% до 19%. Значительно возросли возможности поступления на специальности, востребованные в высокотехнологичных производствах. Набрана группа по направлению "Аддитивные технологии".

Также на заседании был рассмотрен вопрос строительства новых общежитий, поскольку популярность пермских техникумов растет у жителей других регионов - в этом году в колледжи края поступили 454 иногородних студента. Губернатор сообщил, что в настоящий момент идет строительство одного общежития для техникумов и колледжей, через год начнется строительство общежития авиационного техникума.

"При обсуждении бюджета одобрено выделение финансирования на еще одно общежитие, в Чернушке", – сообщил губернатор, добавив, что начиная с 2020 года будут направляться дополнительные средства на ремонты и текущее содержание колледжей и техникумов.

Было также отмечено, что у абитуриентов Прикамья остались невостребованными несколько специальностей, в которых заинтересован край. Это зоотехник, пекарь, технолог общественного питания, деревообработчик, закройщик. Губернатор поручил профильному министерству разобраться в этом вопросе, отметив, что при необходимости можно профинансировать улучшение качества преподавания по этим специальностям, а возможно, изменить место преподавания с учетом потребностей конкретных территорий.

Напомним, прием абитуриентов на первый курс в организации среднего профобразования продлится до 1 декабря при наличии свободных мест. На данный момент небольшое количество мест осталось в Чердынском филиале Соликамского автодорожно-промышленного колледжа, Гремячинском филиале Чусовского индустриального техникума, Еловском филиале Осинского колледжа образования и профессиональных технологий, Александровском филиале Кизеловского политехнического техникума и Большесосновском филиале Строгановского колледжа.