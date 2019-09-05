Россияне нашли виноватых в сибирских пожарах: "черные" лесорубы и халатность властей

83% россиян обеспокоены лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, таковы данные опроса Левада-центра, на которые ссылается РБК. Только 11% опрошенных эта тема не беспокоит, еще 6% впервые слышат о данной проблеме.

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Больше всего россиян беспокоят гибель леса и природы (22%), а также животных (20%), проблемы экологии, страдания людей, бездействие властей (по 17%). Среди прочего респонденты упоминали коррупцию и скрытие незаконной вырубки (12%), экономический ущерб (7%), масштабы бедствия (6%), плохую работу лесных служб и страх перед стихией (по 4%).

Основными причинами распространения лесных пожаров в этом году респонденты считают желание скрыть незаконные вырубки леса (51%), халатность властей (44%), неосторожное обращение с огнем (40%).

Далее идут погодные условия, грозы (26%), нежелание властей бороться со стихией (24%), сокращение штата лесничих (22%), труднодоступность районов, где происходят пожары (19%), отсутствие денег на тушение пожаров (16%), отсутствие специальной техники (14%), глобальное изменение климата и законодательство, которое разрешает не тушить пожары в отдельных зонах (по 12%). Всего 2% назвали умышленные поджоги.

Опрос был проведен 22–28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.