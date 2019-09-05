СМИ: власти хотят создать систему учета просмотров контента и рекламы в рунете

Идею создания системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в рунете изучают в администрации президента совместно с профильными чиновниками, пишут "Ведомости", ссылаясь на сотрудников нескольких ведомств.

Якобы, чиновники уже провели консультации по данному вопросу с несколькими крупными медиакомпаниями (телехолдингами и интернет-компаниями).

По словам собеседников издания, эта концепция находится в стадии обсуждения, и пока есть абсолютно разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные с помощью нее необходимо собирать.

Собеседники считают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российского профессионального видеоконтента (сериалы и отечественные шоу). "Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения", — говорится в материале.