В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов дома на Бетонщиков

Сегодня рано утром в Екатеринбурге случился пожар в многоквартирном доме. Жильцов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Бетонщиков: на площади в 10 кв.м огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального трехэтажного жилого дома. В тушении были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава.

По лестничным маршам было эвакуировано 10 человек, в том числе двое детей. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 7 часов 16 минут.

Точная причина пожара устанавливается.