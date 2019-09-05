Антипинский НПЗ может получить господдержку вместе с другими переработчиками

Нефтеперерабатывающие заводы могут получить дополнительные бюджетные субсидии после просьбы главы "Сбербанка" Германа Грефа предоставить поддержку Антипинскому НПЗ.

Минфин в сентябре предоставить в правительство проект о новых налоговых льготах для нефтепереработки. Законопроект предусматривает введение инвестиционного коэффициента 1,3 к обратному акцизу на нефть, который российские заводы сейчас получают из бюджета. Новый коэффициент должен заработать с 2020 г., срок его действия — десять лет, пишет "Коммерсант".

Претендовать на льготу могут заводы, которые на начало 2019 года уже начали работы по увеличению глубины переработки, готовы вложить в них не менее 30 млрд руб. и заключат соответствующие обязывающие соглашения с Минэнерго. Введение инвесткоэффициента к обратному акцизу может снизить долговое бремя крупных заемщиков Сбербанка.Сегодня банк является основным кредитором Антипинского, Афипского, Орского, Хабаровского НПЗ. Под критерии формально попадают все нуждающиеся в модернизации НПЗ, к примеру старые НПЗ "Роснефти". Потенциально, если подобные заводы получат инвесткоэффициент, бюджет может потерять до 100 млрд руб.

Напомним, Герман Греф просил Владимира Путина увеличить для этого завода обратный акциз на нефть.

Как сообщало Накануне.RU, Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе