По проекту "Арктик СПГ-2" принято окончательное инвестрешение

НОВАТЭК и партнеры подписали протокол о принятии окончательного инвестрешения по проекту "Арктик СПГ-2". Второй СПГ-завод компания планирует построить на базе Утреннего месторождения на острове Гыдан в ЯНАО.

Церемония подписания состоялась на полях Восточного экономического форума. Подписи поставили председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, представительный директор и председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима, глава правления – главный исполнительный директор JOGMEG Тэцухиро Хосоно. Ранее протокол уже был подписан руководством Total, CNPC и CNOOC.

"У меня уже нет сомнений, что план реализации проекта будет выполнен. И, конечно, без поддержки наших правительств такие проекты реализовать практически невозможно", — приводит РИА Новости слова Михельсона.

Проект предусматривает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая. 60% проекта принадлежит НОВАТЭКу, по 10% -остальным акционерам. Добавим, глава Минэнерго Александр Новак назвал объем инвестиций в строительство завода - $21 млрд.