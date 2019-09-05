В Центробанке объяснили, как объединить в одном полисе ОСАГО и каско

Банк России по поручению главы кабмина Дмитрия Медведева подготовил предложение, как объединить в одном полисе две автостраховки – обязательную (ОСАГО) и добровольную.

Если предложение будет принято, российские автовладельцы смогут не заключать отдельного договора каско, а внести информацию о нем на обратную сторону полиса ОСАГО.

При этом у водителей останется возможность покупать полисы отдельно. ОСАГО страхует ответственность автомобилиста перед третьими лицами, каско – автомобиль и (при желании) имущество в нем.

В конце апреля премьер-министр поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту обсудить с Центральным банком объединение страховок. Тогда Банк РФ назвал идею преждевременной и предложил обсуждать ее после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам, сообщают "Ведомости".

Напомним, идею об объединении выдвинули депутаты Госдумы во время отчета премьера. Владимир Лысаков предложил без удорожания включить в КАСКО полис ОСАГО. Суть идеи в том, чтобы водитель в случае ДТП мог выбрать из нескольких форм возмещения.

"Я думаю, что как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть, скажу прямо, на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства. Если там противоречий в регулировании мы не увидим или их можно каким-то образом разрешить, то сама по себе идея хорошая", - сказал премьер.