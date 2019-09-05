Экс-полицейский получил срок за наезд на толпу людей на Урале

Полевской городской суд вынес приговор в отношении бывшего полицейского Дмитрия Курницкого.

Он въехал в толпу людей на внедорожнике. Инцидент произошел 24 июня 2018 года около пивного магазина. Как считает следствие, утром пьяный экс-полицейский поссорился с несколькими молодыми людьми и попытался въехать в них на автомобиле ради мести.

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Также с обвиняемого взыскано 1,8 млн руб. в счет компенсации морального вреда четырем пострадавшим, сообщает РИА "Новости".