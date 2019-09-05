Орешкин: платную трассу Москва - Екатеринбург необходимо построить к 2030 году

К 2030 году, а лучше и раньше, необходимо построить платную трассу Москва-Екатеринбург.

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. "Я считаю, необходимо строить трассу платную Москва-Екатеринбург, мы должны такую трассу высокого качества, высокоскоростную иметь самое позднее к 2030 году, а лучше бы и раньше", - заявил он.

Как сказал глава Минэкономиразвития, первым этапом создания трассы должно стать строительство платного участка от Москвы до Владимира. "А дальше думать, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должны быть платной до Екатеринбурга, куда должно идти большегрузное движение", - сказал он.

Орешкин отметил, что строительство такой трассы не отменяет возведение автомобильной дороги Шанхай - Гамбург, так как она нацелена на транзитный поток, сообщает РИА "Новости".

Ранее в России составили рейтинг городов для путешествий на автомобиле и автотуризма.

В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Казань и Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Свердловская области, Крым и Севастополь.

За Москву и Санкт-Петербург как лучшие города России для туристов на автомобиле отдали по 22% голосов, за Подмосковье и Сочи - по 11%, за Казань и Республику Татарстан - 8%, за Нижний Новгород и Нижегородскую область - 5,5%, за Ярославль и Ярославскую область - 5%, Ростов-на-Дону и Ростовскую область - 3,5%, за Екатеринбург и Свердловскую область - 3%, за Крым и Севастополь - 2,5%, за Ленинградскую и Владимирскую области и Республику Карелия - по 2% голосов.

По данным исследования, более 20 млн человек путешествуют по России на автомобиле.