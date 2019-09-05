27 Сентября 2020
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Экономика Дальневосточный ФО Приморский край
группа пик, строительство жилья, котлован,подмосковье (2017) | Фото:пресс-служба пик

"ПИК" будет строить жилье на Дальнем Востоке

Девелоперская группа "ПИК" в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в городах Дальнего Востока общей площадью от 300 до 500 тыс. кв. метров.

Компания намерена начать поиск площадок под строительство в Хабаровске, во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Чите.

В столице Приморского края "ПИК" изучает возможность застройки, в том числе федеральных земель.

Стоимость строительства 500 тысяч квадратных метров жилья на Дальнем Востоке эксперты оценили в 32-35 млрд руб., сообщает РИА "Новости".

Напомним, россияне, получившие "Дальневосточный гектар", смогут оформить ипотечный кредит на строительство дома по льготной ставке.

Как сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в настоящее время механизм предоставления льготных кредитов на покупку, строительство и ремонт жилья находится в разработке.

Как предполагается, ипотека в рамках программы "Дальневосточный гектар" будет выдаваться на срок до 20 лет, при этом первоначальный взнос вносить не потребуется. Процентная ставка, как ожидается, составит 2% годовых. Как отметил Трутнев, это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку.

Также ипотека под 2% станет доступна многодетным семьям, проживающим на Дальнем Востоке, сообщает "Российская газета".

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"ПИК" будет строить жилье на Дальнем Востоке

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Теги: ПИК, жилье, строительство, Дальний Восток



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