27 Сентября 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин, мясная продукция (2018) | Фото: progorodsamara.ru

В России зафиксирована очередная дефляция

В России зафиксирована очередная дефляция.

С 27 августа по 2 сентября уровень потребительских цен упал на 0,1%. Об этом следует из данных Росстата.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи. Так, лук репчатый стал дешевле на 7,7%, морковь - на 6,7%, картофель - на 6,2%, помидоры - на 5,8%.

Дороже стали огурцы - рост по итогам недели на 1,5%. Яйца подорожали на полпроцента.

Цены на бензин за прошлую неделю не изменились.

Напомним, первая дефляция была зафиксирована с 23 по 29 июля, когда цены снизились на 0,1%. Это была первая за два года недельная дефляция. Последняя была зафиксирована в сентябре 2017 года.

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В России зафиксирована очередная дефляция

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Теги: дефляция, цены



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