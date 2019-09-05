В России зафиксирована очередная дефляция
В России зафиксирована очередная дефляция.
С 27 августа по 2 сентября уровень потребительских цен упал на 0,1%. Об этом следует из данных Росстата.
Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи. Так, лук репчатый стал дешевле на 7,7%, морковь - на 6,7%, картофель - на 6,2%, помидоры - на 5,8%.
Дороже стали огурцы - рост по итогам недели на 1,5%. Яйца подорожали на полпроцента.
Цены на бензин за прошлую неделю не изменились.
Напомним, первая дефляция была зафиксирована с 23 по 29 июля, когда цены снизились на 0,1%. Это была первая за два года недельная дефляция. Последняя была зафиксирована в сентябре 2017 года.