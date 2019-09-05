27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Хельсинки, Финляндия (2017) | Фото: luxe.ru

Составлен рейтинг самых безопасных стран

Финляндия возглавила список самой безопасной для туристов страны в мире.

Исследование провел Всемирный экономический форум. Далее следуют Исландия и Оман. В десятку также попали Швецария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Россия в рейтинге заняла только 98 строчку, улучшив позицию на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом. Самыми опасными для путешественников стран были признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла.

Специалисты давали оценку странам, основываясь на надежности правоохранительных органов, частоте терактов, уровне преступности и насилия, сообщает "Интерфакс".

В начале текущего года тройку безопасных стран возглавила Исландия. За ней - Швейцария и Финляндия. Также в ТОП-10: Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия. Россия тогда находилась на 108-е месте. Это связано с высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономики. На первом месте расположилась Исландия. За ней идут Швейцария и Финляндия.

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Составлен рейтинг самых безопасных стран

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Теги: страны, безопасность, туризм



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