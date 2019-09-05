Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Максим Топилин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

В ближайшие несколько лет вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не будет решен.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Он отметил, что переход возможен в долгосрочной перспективе. "Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет", - сказал министр, сообщает ТАСС.

Днем ранее министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ оценил перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, это станет возможно при росте доходов населения и достижении высокого уровня производительности труда. При этом министр отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян.

Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. В ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: работа, рабочая неделя, Минтруд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.10.2019 10:31 Мск Предприятий, желающих перейти на четырехдневку, в России нет - Минэкономразвития
Ранее 27.09.2019 14:11 Мск Матвиенко: Условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю пока нет
Ранее 19.09.2019 02:09 Мск Эксперты: рабочую неделю можно сократить, но при снижении зарплат
Ранее 16.09.2019 07:27 Мск Правительство в тестовом режиме введет четырехдневную рабочую неделю

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2019 10:01 Мск Орешкин: Переход на четырехдневку возможен при росте доходов населения
Ранее 23.08.2019 16:41 Мск Медведев считает возможным переход на четырехдневку - ГАЗ уже готовится
Ранее 22.08.2019 16:13 Мск Половина россиян поддержала инициативу о четырехдневной рабочей неделе
Ранее 22.08.2019 12:17 Мск Медведев поручил Минтруду до октября оценить сокращение рабочей недели
Ранее 14.08.2019 02:18 Мск Сенаторы прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю
Ранее 13.08.2019 14:45 Мск В Госдуме поддержали введение сокращенной рабочей недели с сохранением зарплат
Ранее 13.08.2019 11:10 Мск Профсоюзы поддержали идею сокращенной рабочей недели с сохранением оплаты
Ранее 24.06.2019 07:35 Мск ВЦИОМ: Половина россиян не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю
Ранее 11.06.2019 13:59 Мск Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Ранее 10.06.2019 03:03 Мск В России введут четырехдневную рабочую неделю

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети