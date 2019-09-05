Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

В ближайшие несколько лет вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не будет решен.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Он отметил, что переход возможен в долгосрочной перспективе. "Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет", - сказал министр, сообщает ТАСС.

Днем ранее министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ оценил перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, это станет возможно при росте доходов населения и достижении высокого уровня производительности труда. При этом министр отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян.

Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. В ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения.