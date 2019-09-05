27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:canoe.ca

Google и YouTube собирали данные на детей

Компании Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

Обвинения выдвинул генеральный прокурор Нью-Йорка и Федеральной торговой комиссии.

Google и YouTube обвинены в том, что видеохостинги собирают информацию об идентификаторах зрителей каналов, ориентированных на детскую аудиторию. Благодаря этому компании зарабатывают большие деньги на таргетированной рекламе, считают в комиссии.

В дополнение к штрафу компании обязаны внедрить систему, которая позволит владельцам каналов помечать детский контент, а видеохостинг сможет проверять их содержимое на соответствие закону, сообщают "Известия".

Напомним, в конце прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей и пригрозил изменить закон для блокировки поисковика.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

В июле Роскомнадзор назначил компании Google штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик.

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Google и YouTube собирали данные на детей

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Теги: Google, YouTube, персональные данные



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