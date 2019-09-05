27 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО За рубежом
Дальний Восток (2015) | Фото: newwoman.ru

Индия направит свою рабочую силу на развитие Дальнего Востока

Индия рассматривает возможность экспорта своей рабочей силы на российский Дальний Восток как перспективное направление сотрудничества.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар. "В этой части мира существует серьезная нехватка рабочей силы", - сообщил он. По его словам, речь идет о квалифицированных работниках в секторах добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и других сферах.

"Пока мы не достигли этапа немедленной реализации (этих планов), но я могу сказать, что мы получили обнадеживающий ответ от российской стороны и мы приступим к рассмотрению этого вопроса, как только этот визит [премьер-министра Моди во Владивосток] закончится. Для нас это важно, и мы отдаем этому приоритет", - отметил Кумар.

6 августа на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе с другими лидерами примут участие в пленарном заседании и посетят турнир по дзюдо, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что подготовил руководству страны предложения по изменению формата Восточного экономического форума, который проходит ежегодно во Владивостоке.

По его словам, "форум будет другим". При этом Трутнев отказался сообщать подробности. "Мы готовим ряд предложений Путину, если он их поддержит, будем существенно кое-что в формате изменять", - сообщил полпред.

Он отметил, что изменения формата мероприятия нужны для того, чтобы не надоесть участникам мероприятия. Известно, что в текущем году планирует существенно увеличить свое участие в форуме делегация из Индии.

С 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке пройдет уже пятый по счету Восточный экономический форум. В прошлом году в рамках мероприятия было подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд руб.

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Индия направит свою рабочую силу на развитие Дальнего Востока

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Теги: Индия, Дальний Восток, рабочая сила



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Ранее 28.05.2020 01:45 Мск Индия и Россия обсуждают условия кредита на развитие Дальнего Востока

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