27 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донбасс, военные (2017) | Фото: dan-news.info

Киев предложил Москве вернуть наблюдателей в Донбасс

Украинские власти выступили за возвращение представителей России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Об этом сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

По ее словам, поводом для этого решения послужил рост числа нарушений режима прекращения огня со стороны ополченцев за последние две недели.

Пресс-секретарь отметила, что двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня "целесообразно восстановить", сообщает РБК.

Напомним, в Берлине прошла встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которые обсуждали возможную встречу непосредственно глав государств. Встреча в Берлине продолжалась 8 часов и была посвящена выполнению конкретных договоренностей, после которых встреча лидеров станет возможной. Об этом заявил новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, достигнуты определенные договоренности, но он не может их озвучить по соглашению всех сторон.

Известно, что одним из предметов договоренностей является продолжение процесса разведения и разминирования в Станице Луганской. На ней и решено сосредоточить все усилия. "Дорожная карта" выполнения Минских соглашений, которую пытался ввести бывший президент Петр Порошенко, признана неактуальной.

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Киев предложил Москве вернуть наблюдателей в Донбасс

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Теги: Донбасс, режим прекращения огня



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