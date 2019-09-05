Названа возможная причина крушения Су-25

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, по предварительным данным следствия, из-за отказа техники или ошибки пилотов.

Как говорит источник в военных кругах, пока это основные версии авиакатастрофы. В экстренных службах региона подтвердил эту информацию, добавив, что это стандартные версии для раннего этапа следствия. Пока самолет еще не извлечен, не изучены "черные ящики", рабочие версии - технический сбой или человеческий фактор.

По предварительным данным, крушение произошло во время отработки фигур высшего пилотажа. Якобы машина не была выведена из пикирования, сообщает "Российская газета".

Ранее в Минобороны РФ подтвердили гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился в Ставропольском крае. По данным военного ведомства, они не успели катапультироваться.

Напомним, крушение самолета произошло 3 сентября. Перед происшествием экипаж перестал выходить на связь.

По сообщению Минобороны, разбившийся штурмовик выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.