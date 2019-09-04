Ложь в книге Костюшева о 1 мая доказывается общей схемой провокаций в Москве и Петербурге

Оппозиционеры не хотят нести ответственность за беспорядки во время Первомайской демонстрации в Петербурге в этом году. Для обеления своей репутации они решили использовать книгу социолога Владимира Костюшева, презентация которой прошла 4 сентября.

По словам автора, книга посвящена событиям 1 мая и составлена на основе «расследования», проведенного активистами-общественниками. По мнению людей, помогавших писать книгу, 1 мая в Северной столице не было погромов, а людей задерживали без причины. Презентация книги накануне выборов 8 сентября – ни что иное, как стремление либералов откреститься от массовых беспорядков. В тот день было задержано много молодых людей, многие из них получили административные наказания. Оппозиционеры бросили их на произвол судьбы, и помогать не стали.

В преддверии выборов либералы испугались, что молодежь считает их предателями, а значит, не будет голосовать за их кандидатов, да и на незаконную акцию ее теперь не выведешь. В такой ситуации сложно рассчитывать на успешные провокации.

Из сообщений СМИ и рассказов очевидцев известно, что 1 мая в Петербурге оппозиционеры специально старались испортить людям праздник и устроить провокации для создания картинки для западных СМИ. Городские власти согласовали шествие трех колонн по Невскому проспекту: представителей профсоюзов, коммунистов и либералов. Оппозиционеры воспользовались ситуацией, чтобы устроить незаконный митинг.

По словам депутата 6-го созыва ЗакС Дениса Четырбока, депутат Максим Резник провоцировал толпу, выкрикивая антиправительственные речевки. Многие либералы пришли на шествие с плакатами, имеющими двусмысленное содержание. Все призывы полиции вести себя прилично нагло игнорировались.

Стараниями Резника мирное шествие превратилось в незаконный митинг. Ранее многие СМИ написали, что поведение Резника было неадекватным, и заподозрили его в употреблении наркотиков или алкоголя.

Полиции пришлось принимать меры после того как колонна либералов направилась к Московскому вокзалу, мешая движению транспорта. Когда началась давка, оппозиционеры устроили постановочные провокации с задержаниями, чтобы либеральные СМИ смогли сделать нужные Западу кадры. Активисты специально садились на землю, падали на асфальт и делали вид, что им причиняют невообразимую боль. Правоохранители действовали корректно и законно, но либералы старательно отыгрывали свои роли. На «Дожде» появилось много постановочных снимков. Другие либеральные СМИ стали обвинять власть в жестокости и утверждать, что нарушения закона не было.

Точно по такой же схеме работает и оппозиция в Москве, организовавшая незаконные акции после того, как кандидаты от Навального попались с фальшивыми подписями. На столичных улицах провокаторы устроили настоящий беспредел. Толпы дебоширов перекрывали дороги, разбивали стекла авто, разбрасывали дымовые шашки, кидались в полицейских кусками асфальта, мусорными баками и бутылками.

Московские провокаторы тоже устраивали постановочные падения и изображали нечеловеческую боль при задержаниях, позируя перед либеральными СМИ. Сценарий был точно такой же, как 1 мая в Петербурге. Московские оппозиционеры просчитались, их обман быстро раскрылся. Один из москвичей рассказал, как видел 3 августа, что девушка специально себя травмировала на незаконной акции.

Несмотря на массовые беспорядки в Москве, Соболь, Жданов и Гудков назвали свои незаконные акции мирными прогулками по столице. Их точку зрения поддержала и растиражировала либеральная пресса.

Напомним, ФАН выпустило расследование, где рассказывалось, как петербургские оппозиционеры саботировали шествие в мае этого года на Невском проспекте. Перед 1 мая либералы раздавали методички с инструкциями о том, как заставить полицию принимать жесткие меры.

Провокаторы должны были вести себя вызывающе перед полицией, выкрикивать антиправительственные лозунги, подстраивать конфликтные ситуации, чтобы добиться задержания. Активистам рекомендовалось падать на землю, биться головой об асфальт и кричать, привлекая внимание, если удастся спровоцировать полицейских на задержание. Каждое представление должно было обязательно попасть на камеру, а потом использоваться для дискредитации власти и сотрудников полиции.